WBC》感覺越來越好 潘威倫剩變化球修正

中華隊今推出潘威倫先發對上古巴，主投2局失2分。(棒協提供)

經典賽中華隊熱身賽，今進行第二場與古巴的熱身賽，推出潘威倫先發，主投2局失2分，潘威倫指出，熱身賽就是盡量做調整，速球的感覺比之前還要好，只剩變化球的控球還要再做一些修正。

潘威倫此役登板，用了29球，第一局遭遇亂流，被擊出2支安打，加上野手失誤，掉了2分，不過第2局隨即回穩，投出3上3下，賽後總教練郭泰源對於潘威倫表現給予肯定，潘威倫說，上去就是做調整，經過這幾場比賽感覺有越來越好。

首局因失誤導致被安打失分，是否影響投球情緒，潘威倫回應，不會影響，只是熱身賽而已，最主要是找到自己的缺失，盡快做出修正，在正式比賽中繳出好表現。

中華隊即將在後天飛往日本，進行最後階段的移訓，潘威倫指出，目前自己就剩下變化球的控制，還要再做修正，這將會是去日本的主要課題。

(中時電子報)