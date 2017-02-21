立院掐脖和解 蘇震清向陳宜民道歉

國民黨立委陳宜民（右2）與民進黨立委蘇震清（中）達成和解。（翻攝陳宜民臉書）

立法院去年為了審查一例一休朝野黨團在立院爆發多起衝突，民進黨立委蘇震清兩度跟國民黨立委陳宜民發生拉扯，甚至一度在衛環委員會掐住陳宜民的脖子，導致陳宜民送醫。原本雙方提起訴訟，不過今天中午在立法院長蘇嘉全調解下，蘇震清向陳宜民表達歉意，陳宜民也認為「冤家易結不易解」，同意和解。

陳宜民表示，今天中午在立法院，在蘇嘉全與國民黨團總召廖國棟的見證下，蘇震清委員向陳宜民道歉，並承諾未來不會再對他有任何暴力、騷擾的行為。

陳宜民認為，上周他在台北地檢署第二次出庭時表示，大家當初其實是為了一例一休的修法問題，他已經可以感受到檢察官對訴訟案件全都了解，代表已還他清白，由於偵查不公開，可以朝向和解這條路走，「畢竟，冤家易結不易解。」

陳宜民希望未來在立法院不會再有武力相向的情況發生，大家能夠在理性問政下為民服務。不過去年底一例一休通過修法時，民進黨立委王定宇也在立法院院會上毆打陳宜民，該官司目前仍未解。

(中時)