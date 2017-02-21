獅隊紅白戰 劉芙豪連兩天開轟

劉芙豪敲出2分全壘打，紅白戰連兩天開轟。（資料照，陳怡誠攝）

統一獅今天(21日)在台中棒球場進行第4場紅白對抗賽，昨日擊出全壘打的「小破」劉芙豪，此戰首打席再轟出左外野2分全壘打，連兩戰開轟，最終紅隊也以5比3擊敗白隊。

劉芙豪昨日紅白對抗賽中，於9局下擊出追平比數的陽春全壘打，此戰劉芙豪擔任先發第3棒、右外野手，首局就從新秀陳育軒手中轟出左外野2分全壘打，幫紅隊打下2比0領先。

面對紅隊第2任投手江辰晏，白隊在第3局靠蔡奕玄、蘇智傑的連續安打追回1分，4局上潘彥廷擊出帶有打點的二壘安打，白隊2比2追平比數。紅隊隨後在6局下再度展開攻勢，朱元勤、鄧志偉、劉芙豪接連安打多添2分，紅隊4比2要回領先，兩隊之後各再添1分進帳，最終由紅隊拿下勝利。

紅隊先發羅錦龍主投2局，被敲3支安打無失分，江辰晏中繼3局，被敲3支安打失2分，蔡萬霖、黃靖幃登板無失分。白隊先發陳育軒則是主投2局，被擊出包括全壘打在內的4支安打，林子崴接替後前2局送出3K，投到第6局時被敲3安失2分，之後賴泊凱後援也失分。

(中時電子報)