大雪阻交通 內蒙小哥騎馬送快遞

我要評比

中國大陸北方多地今天下雪，在馬路上開車太危險，有一名內蒙古的快遞員改為騎馬送件。

大陸快遞業者圓通速遞今天在微博貼出一張快遞小哥騎馬送件的照片，表示這是在內蒙古巴彥淖爾市的烏拉特中旗，貼文中說，會合理調配資源儘快將快件送達，「說到做到」。

騰訊視頻網站上也播放這段快遞員在雪地中騎馬送件的短片。

圓通日前才發生北京部分站點積壓快件的狀況，新華社報導，北京市郵政管理局因此介入約談，圓通也表示快件將在本週內派送完畢。

圓通在微博上寫道，「我們的征途是：不畏嚴寒把驚喜和願望送到客戶手中。」1060221

(中央社)