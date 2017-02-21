WBC》對古巴3局無失分 倪福德狀況佳

倪福德今在中華與古巴熱身賽中中繼登場，主投3局無失分表現亮眼。(中央社記者張新偉攝)

經典賽中華隊左投倪福德，今與古巴第二場熱身中，在第3局登板投球，共投3局，僅被擊出1支安打，還飆出3次三振，順利壓制住古巴打線，繳出亮眼表現。

倪福德目前狀況穩定，他說：「今天賽前有在與葉總討論一些細微的投球動作，今天就是上場演練，最主要是讓變化球與直球的動作一致，今天有收到不錯的效果。」

目前倪福德也被定位為先發主要人選之一，他回應，就是看教練團安排，因為他們都會有他們的考量，投手也沒有誰比較重要，互相串連解決人次才是重點。

目前中華隊陣中，倪福德屬於較多國際賽經驗的投手之一，如何勉勵年輕投手群，他說，就是要讓大家不要有壓力，不要因為壓力影響球技表現。

(中時電子報)