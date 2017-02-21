諷福島學生會發輻射光 外籍講師遭懲處
日本關西學院大學1名外籍男性兼任講師譏諷福島縣來的女學生「因照到輻射，所以關燈後會發亮」，被校方認為是歧視性發言，遭到減薪懲處，且新年度不續聘。
日本多家媒體報導，關西學院大學表示，1名外籍講師於2014年秋季的英語課上，面對約30名學生，問1名女學生來自哪裡？女學生答說：「福島縣」，結果這名兼任講師把教室的燈光關暗，用英語和日語說：「（女學生的身體）怎沒發亮呢」。
這名女學生因精神上受到打擊，後來就常請假沒上課。去年4月，她得知校方開設了「騷擾諮詢中心」，於是到中心諮詢。
後來，校方對這名外籍兼任講師展開調查，這名講師說：「我不記得自己當時是否關了電燈，但我是開玩笑的」。
校方認為這名外籍兼任講師沒體恤311東日本大震災災民，而在本月17日對這名外籍兼任講師懲處減薪3個月。至於4月起的新年度聘約，學校已決定不續聘。1060221
(中央社)
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