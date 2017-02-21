美國另類右派主編 因袒護戀童癖言論遭抵制

美國另類右派「布萊巴特新聞網」英國籍主編亞諾波洛斯，1月25日在科羅拉多大學校園內演講。（圖／美聯社）

美國另類右派「布萊巴特新聞網」英國籍主編亞諾波洛斯，原定受邀在保守政治行動會議（CPAC）演講。然因發表袒護戀童癖言論，主辦單位宣布撤銷邀請。不僅如此，亞氏所著新書也被取消出版。

CPAC是美國規模宏大的保守派政治活動，於22日至25日舉行，主辦單位為歷史悠久的美國保守聯盟（ACU）。

事件起於不滿亞諾波洛斯受邀的保守派新聞網站「雷根營」，19日晚上在推特公布幾年前亞氏參加電台談話性節目的數段錄音短片，話題囊括猶太人、合意性交、法定強暴罪、虐待兒童和同性戀。

在其中一段訪問，亞諾波洛斯為成年男性和13歲男孩發生性關係辯護，對過去自己17歲時和一名29歲牧師的性關係也持正面立場，但仍然強調自己支持法律上的「合法性交年齡」。不過亞氏在另一段訪問又指出，性是自主選擇，同性戀傾向並非完全與生俱來，同性戀者常常被有特殊性癖好者盯上。

這幾段短片引發連鎖反應。ACU主席史拉普20日在推特聲明，「由於一段袒護戀童癖、具侵犯意味的影片曝光，本聯盟決定不邀請（亞諾波洛斯）」。20日稍晚，西蒙與舒斯特出版商和旗下Threshold Editions出版社宣布，「經過仔細考慮」，決定不出版亞諾波洛斯名為「危險」的新書。

受困戀童言論風暴的亞諾波洛斯在臉書為自己辯解。他說，「我反對戀童癖，就這樣。那是卑鄙下流的罪行…一些被刻意剪接的影片陷害我，欲破壞共和黨高層對我的觀感」。

亞諾波洛斯為英國記者和作家，職業是「布萊巴特新聞網」科技主編。許多人認為布萊巴特是「另類右派主義運動」的大平台，是種族主義、白人民族主義及民粹主義的綜合產物。而亞氏以批評女性主義、伊斯蘭和在網路發表極端言論知名。

去年7月亞諾波洛斯被社群網站推特終生停權，原因是他帶頭在推特霸凌主演「魔鬼剋星」黑人女星萊絲莉．瓊斯。今年2月初，亞氏原預計去加州大學柏克萊分校演講，但遭大批反對者以暴力抗議行為抵制，演講被迫取消。

(中時)