WBC》對古巴有助調整 林智勝漸漸找回狀況

林智勝認為對上古巴這種強隊，更有助於調整狀況。(資料照 中央社記者張新偉攝)

經典賽中華隊隊長林智勝，今面對古巴，4打數擊出2支安打，逐漸找回打擊手感，他指出，這兩場高張力的比賽，面對古巴這樣的強隊，讓自己調整上可以更快速，漸漸進入比賽的狀況。

林智勝擔任本屆經典賽中華隊隊長，不過今賽前的熱身賽，打擊方面都表現平平，似乎還未找到比賽狀況，不過此役終於發揮，第6局也成為開啟中華隊反攻攻勢的功臣之一，他回應，面對古巴，讓自己的腎上腺素提升更快，也逐漸找到調整的節奏。

接下來中華隊將移師日本神戶進行訓練，總教練郭泰源表示，主要課題就是適應寒冷天氣，如何維持正常的實力，盼球員們適應氣候。林智勝坦言，也會擔心氣候問題，自己會多穿一些衣服，也會多熱身久一點，不過正式比賽是在巨蛋，天氣適應上應該可以。

(中時電子報)