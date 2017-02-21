辛巴威總統慶93歲 矢言總統要繼續當下去

我要評比

全球最老統治者、辛巴威萬年總統穆加比（Robert Mugabe）今天歡慶93歲大壽，儘管身體愈來愈虛弱，但他透過冗長專訪，矢言將繼續掌權。

法新社及肯亞Capital Fm網站報導，穆加比與幕僚在首都哈拉雷（Harare）一場私人典禮慶祝生日，支持者和執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）官員則在國營媒體上送上恭賀話語。

穆加比在昨晚播出的一小時預錄電視專訪中，似乎愈來愈疲憊，他在句子之間停頓多時，而且說話時眼睛鮮少張開。

他說：「要我下台必須來自我的黨，如此一來，我會下台。」

他表示：「他們要我出馬參選，如果我覺得無法再這麼做後，我會告訴我的黨，他們會相信我。但目前我無法這麼說。」

他說：「多數人民認為，現在沒有任何繼任人選能令人接受。」1060221

(中央社)