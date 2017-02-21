地中海再傳悲劇 74難民陳屍利比亞海岸

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利比亞紅新月會（Red Crescent）今天表示，首都的黎波里西方海岸發現74名難民的屍體被沖上岸，他們是在想渡過地中海前往歐洲時遇難溺斃。

英國「衛報」（Guardian）與法新社報導，紅新月會說，的黎波里市外45公里城鎮札維耶（Zawiya）附近的村民在海岸邊發現一艘毀壞的船隻，船上有許多屍體，隨即通報救護機構。

海岸上發現更多屍體，而且恐怕還有很多屍體在海裡。

札維耶紅新月會（Zawiya Red Crescent）在社群網站臉書（Facebook）公布的照片顯示，長排的黑白兩色屍袋陳放在海岸邊。

這個團體貼文表示：「我們沒有適當的車輛運送遺體，也沒有公墓可以掩埋未查明身分的遺體。」

文中又說：「有些屍體還在海灘上，另有些屍體還在海水中漂浮，我們無法打撈。」

路透社報導，紅新月會發言人說，這些遺體是在昨天發現，遇難難民似乎是在過去兩天喪生。他們都是成人，大都來自撒哈拉沙漠以南國家，只有三名婦女。

國際移民組織（IOM）表示，據傳這艘船是在19日沈沒，導致多達100人喪生。

移民組織說：「人口販子據傳偷了船隻的推進器，讓這艘船在海上漂浮。」1060221

(中央社)