婚姻平權又生波 幸福盟：同運勿激化社會對立

婚姻平權爭議方興未艾，蔡英文總統承諾成立雙邊對話平台，邀正反雙方入府溝通。挺同團體提出疑慮，憂心重演過去無數次無效對話，遭外界解讀為「不買小英的帳」。挺同方今澄清，從未拒絕溝通，但應建立於公開平等基礎上。

反方代表的下一代幸福聯盟晚間也發表聲明，重申同性婚姻立法不宜躁進，溝通是民主社會的基石，盼同運團體勿激化社會對立；同時對於總統府願意成為協助社會溝通的角色表達肯定，也再次提醒政府切莫再度挑起社會對立。

針對挺同團體聲明，幸福盟指出，溝通才是解決社會重大歧異根本之道，同婚已成為社會重大分歧的議題，不分藍綠、不分年齡均激烈對峙，挺同團體拒絕對話機制，顯示立場、態度傲慢。幸福盟也強調，同性婚姻必須經由社會雙方溝通再溝通，貿然修法恐將造成社會更大的衝突與對立。

幸福盟指出，過去同運團體長期在立法院私下運作，與尤美女等「自詡進步」的立委串連，意圖通過未經國人了解的高爭議法案，更已強行闖關將草案送出委員會。「拒絕跟民眾溝通的態度，這不是同運霸權，什麼才是同運霸權？」

幸福盟表示，支持保障同性戀者基本權益，但反對婚姻定義改變。為了維護兒童權益與公共利益，婚姻、家庭制度變革均應謹慎，兒童權益不應成為成人慾望下的犧牲品。

幸福盟呼籲政府傾聽各地家長聲音，了解基層真實心聲，反對政府躁進立法，並樂見各式溝通平台興起，讓社會大眾有深入了解議題的機會、促進不同族群對話，化解歧異。

(中時)