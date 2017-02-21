中華熱身賽贏古巴 林智勝：腎上腺素飆
中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在洲際球場以4比2擊敗古巴隊，隊長林智勝表示，這兩場與古巴的熱身賽，腎上腺素飆高，幫助很大。
中華隊在澳洲移地訓練3連勝，回台對世大運培訓隊1勝，與古巴隊1勝1敗，目前熱身賽5勝1敗。22日休兵一天之後，23日搭機赴日，預計26日及28日與日本成棒社會人球隊熱身賽。
林智勝今晚擔任第4棒，4打數2支安打，他認為這兩場對古巴的熱身賽，讓中華隊面對高強度的對手，有助於進入比賽狀態。
林智勝說，接下來到日本移地訓練，最重要的是適應天氣，要在低溫的環境之下比賽，到時候會注意身體保暖；不過南韓預賽是在巨蛋球場，影響可能小一點。
總教練郭泰源也說，這兩場對古巴之戰，比賽張力大，幫助球員更快進入狀況；個人部分，如果還有需要調整的，教練團會盡全力協助。
中華隊第2任投手倪福德投3局無失分，成為勝利投手。他說比賽前經過教練葉君璋細部調整動作，投不同球種時的動作更一致，讓打者無法分辨。
倪福德在投手群中經驗較多，他說大比賽一定會有壓力，對於陣中年輕的投手，他經常想辦法逗學弟笑，「要學習用輕鬆的心情，面對挑戰，不要讓壓力影響了球技」。
捕手林琨笙也說，這兩場對古巴之戰，有輸球也有贏球，都是很好的經驗累積，正式比賽時間越近，張力也逐漸拉高，他引導年輕投手攻擊好球帶、相信守備，全力投球。1060221
(中央社)
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