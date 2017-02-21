東芝擬售半導體事業股權 工商龍頭憂

我要評比

日本媒體報導，電機大廠東芝（Toshiba）錢洞大，擬分拆旗下的半導體記憶體事業設新公司，出售逾半股權以籌資，日本工商界龍頭「經團連」會長（木神）原定征對此表示憂心。

日本「朝日新聞」今天報導，東芝估計今年3月底將陷入資不抵債的困境，因此擬出售旗下半導體記憶體事業超過半數股權，以籌措1兆日圓（約新台幣2737億元）的資金。原本東芝打算出售的股權僅約2成。

對此，經團連的會長（木神）原20日在記者會上說：「半導體是日本最重要的技術之一，要考慮到流到外國的話，攸關國家的安全與利益。」（木神）原還說：「國家和產業界，有必要設法做出因應之道。」

經團連的會長在公開場合言及個別企業的經營判斷的是非，實屬罕見。

有關東芝半導體新公司股權出售的招標，目前已知鴻海集團、美國的威騰電子（Western Digital）等都參與。1060221

(中央社)