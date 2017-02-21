WBC》投球數限制 郭總還是擔心投手群
經典賽中華隊，目前進行6場賽事，共拿下5勝1負的成績，不過總教練郭泰源今賽後回應，還是對投手群有疑慮，主要因為投球數的限制。
目前中華隊自澳洲移訓進行3場熱身賽拿下3連勝，返台後在洲際棒球場3場賽事，面對世大運代表隊與古巴，拿下2勝1負，不過從組訓至今令人擔心的投手群，還是令郭總放不下心，郭總說，因為正式比賽要連打三天，加上投球數限制，還是會擔心投手群狀況。
中華隊休兵一天後，後天早上六點將前往日本神戶，進行最後階段的訓練，預計26日對上日本社會人日藥，28日則迎戰日本社會人新日鐵，3月1日將正式前往韓國，3月3日與3月5日進行兩場官辦熱身賽。
(中時電子報)
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