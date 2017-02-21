WBC》投球數限制 郭總還是擔心投手群

經典賽中華隊投手戰力，總教練郭泰源還是感到不安。(中央社記者張新偉攝)

經典賽中華隊，目前進行6場賽事，共拿下5勝1負的成績，不過總教練郭泰源今賽後回應，還是對投手群有疑慮，主要因為投球數的限制。

目前中華隊自澳洲移訓進行3場熱身賽拿下3連勝，返台後在洲際棒球場3場賽事，面對世大運代表隊與古巴，拿下2勝1負，不過從組訓至今令人擔心的投手群，還是令郭總放不下心，郭總說，因為正式比賽要連打三天，加上投球數限制，還是會擔心投手群狀況。

中華隊熱身賽至今戰績(周鎮宇 製)

中華隊休兵一天後，後天早上六點將前往日本神戶，進行最後階段的訓練，預計26日對上日本社會人日藥，28日則迎戰日本社會人新日鐵，3月1日將正式前往韓國，3月3日與3月5日進行兩場官辦熱身賽。

(中時電子報)