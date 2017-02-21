高市超商大夜遭圍毆 3落網1在逃

高市復興三路一間便利超商賴姓員工今天清晨遭4名年輕男子持安全帽及徒手圍毆，店內物品散落一地，店員被打得頭破血流，櫃檯血跡斑斑，警方晚間逮捕3人，仍有1人在逃。

警方指出，21歲的賴姓男店員在超商遭人毆傷，員警趕到，賴男躲在超商辦公室內，經員警多次呼叫走出櫃台時，賴男頭破血流，上衣制服沾滿血跡。賴男傷勢無大礙送醫不久，自行離院；他強調，不認識對方，也不知原因。

警方說，賴姓男店員的周姓女友，清晨先獨自到超商探賴男的班，雙方疑因感情糾紛口角，20歲的周女憤而離去不久，4名頭戴安全帽的年輕男子即進入超商，2人分持安全帽朝賴男狠K，另外2男則徒手毆打賴男，賴男當場被圍毆成傷，頭破血流，櫃台現場血跡斑斑，附近商品也散落於地，但店內財物沒有損失。

案發後，警方以車追人晚間在高雄先後逮捕19歲的黃姓男子、20歲的潘姓及蕭姓男子，並追緝另一名在逃男子到案。

警方指出，黃男等3人到案後並沒有供稱是受周女教唆打人，而是自願為周女出氣而動手，加上案發當時周女不在場，因此並未傳喚周女到案，全案訊後將依傷害罪嫌送辦。1060221

(中央社)