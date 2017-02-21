高市超商大夜遭圍毆 3落網1在逃
高市復興三路一間便利超商賴姓員工今天清晨遭4名年輕男子持安全帽及徒手圍毆，店內物品散落一地，店員被打得頭破血流，櫃檯血跡斑斑，警方晚間逮捕3人，仍有1人在逃。
警方指出，21歲的賴姓男店員在超商遭人毆傷，員警趕到，賴男躲在超商辦公室內，經員警多次呼叫走出櫃台時，賴男頭破血流，上衣制服沾滿血跡。賴男傷勢無大礙送醫不久，自行離院；他強調，不認識對方，也不知原因。
警方說，賴姓男店員的周姓女友，清晨先獨自到超商探賴男的班，雙方疑因感情糾紛口角，20歲的周女憤而離去不久，4名頭戴安全帽的年輕男子即進入超商，2人分持安全帽朝賴男狠K，另外2男則徒手毆打賴男，賴男當場被圍毆成傷，頭破血流，櫃台現場血跡斑斑，附近商品也散落於地，但店內財物沒有損失。
案發後，警方以車追人晚間在高雄先後逮捕19歲的黃姓男子、20歲的潘姓及蕭姓男子，並追緝另一名在逃男子到案。
警方指出，黃男等3人到案後並沒有供稱是受周女教唆打人，而是自願為周女出氣而動手，加上案發當時周女不在場，因此並未傳喚周女到案，全案訊後將依傷害罪嫌送辦。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。