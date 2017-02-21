法極右領袖訪伊斯蘭教士 拒戴頭巾惹議
法國極右派總統候選人瑪琳．雷朋今天走訪黎巴嫩，前往會見黎巴嫩最高遜尼派教士時，拒絕戴上頭巾，引發爭議。
法新社報導，民族陣線（National Front）政黨總統候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）在訪問黎巴嫩最後一天，來到德里昂（Sheikh Abdellatif Deryan）在貝魯特的辦公室，人們遞給她一塊白色頭巾，好遮蓋她的金髮。
她隨即拒絕，離去前對記者發表簡短聲明。
瑪琳．雷朋說：「全世界最高遜尼當局也沒做出這樣的要求，所以我沒理由這麼做。」她指的是2015年訪問埃及富盛名的遜尼派穆斯林教義機構艾資哈爾清真寺（Al Azhar）。
她說，她昨天已告知德里昂的辦公室，說她不會戴頭巾，「他們並未取消會面，所以我以為他們會接受我不戴頭巾。」
德里昂主持黎巴嫩最高遜尼派領導機構 Dar al-Fatwa，他們發表聲明表示，事先透過瑪琳．雷朋的助理，通知這次會面必須掩蓋頭部。
聲明說：「Dar al-Fatwa官員驚訝於她拒絕遵守此一眾人熟知的規定。」
根據澳洲SBS電視台，瑪琳．雷朋對記者說：「你們可代我向大穆夫提（mufti）致敬，但我不會蓋住自己。」（譯者：中央社羅苑韶）1060221
(中央社)
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