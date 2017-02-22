不藏私！買促銷機票的5項秘訣大公開
出國旅行，買機票是一門學問！如果想降低旅行預算，那就要先搞定機票。機票價格瞬息萬變，價差也大，同一個班次可能在一天之類有好幾種價格。然而機票價格也不是無規律可循，旅遊網站《Skyscanner》列舉了5項秘訣，讓大家輕鬆成為精明的旅遊達人。
1. 每日最佳購買時段
航空公司一天會有3次浮動，調整並推出促銷機票已補空缺。早上通常為最便宜的時段，並且記得每隔5小時就查看一次機票價格。
2. 每周最佳購買時間
由於許多商務旅行為周一出發、周五返回，因此通常周一和周五的機票價格比較高，周二、三則是商務旅行需求最低的時間。
3. 離峰時間出遊
錯開旅遊的高峰時間，如寒暑假、連續假日等，便有更高的機會能買到便宜的促銷機票。趁著連假結束後的時段出遊，便宜又不用人擠人。
4. 反季節出遊
若想在夏季旅行，則可以參考冬季熱門的景點。反季節出遊，在機票、住宿等費用上便可節省許多預算，前提是景點的天氣條件許可。
5. 定期追蹤航空公司的優惠
許多廉價航空公司會定期推出優惠，如虎航會推周三優惠、酷航為周二優惠，許多航空也會於情人節、母親節等節日推出專屬優惠。建議定期追蹤航空公司的臉書粉絲專業，才能在第一時間掌握優惠。
(中時電子報)
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