Erika獻音樂劇處女秀 佩服曾國城前輩演出

Erika為音樂劇密集彩排。(華納音樂提供)

楊宗翰／台北報導

Erika為了４月演出的音樂劇《愛呀，我的媽！》密集彩排，第一次參與果陀劇場就能與前輩們共演讓她深感榮幸，她說：「每次看城城哥（曾國城）跟嘉千姐（黃嘉千）在排戲時，光在旁邊看都會入戲，超佩服他們。」

提到主演的角色，Erika表示：「有一首歌是我自己要唱的，這是戲裡其中一個轉折點，因為我在裡頭要表現出一個女孩最真實、最壞也醜陋的一面。」她為此揣摩許多聲音表情，包括口頭禪、笑的聲音等，因此體認原來音樂劇跟唱歌是截然不同的兩件事，直呼收穫超多。音樂劇《愛呀，我的媽！》開賣後傳出好成績，不僅４月場次秒殺完售、９月場次討論度也高。

(中時)