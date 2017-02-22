黃思婷新加坡法會獻唱8萬信眾
黃思婷在新專輯《尖叫聲》晉升唱跳歌手，她18日飛到新加坡出席「心靈法會」，現場湧入8萬名信眾，黃思婷表示：「為了參加這場盛會，這段期間我與工作人員都吃素，以最真誠的心來參加這場心靈饗宴。」更自備護嗓秘方「養聲茶」，用最佳狀態來詮釋演出。
法會上黃思婷以一身白紗素淨禮服現身蓮花舞台，與百名手持蓮花的小朋友一同演出，她感性說：「今天很開心能與世界各地的佛友相識，最好的心燈就是點在心中，永遠照亮著大家不會畏懼與害怕。」接著演唱〈大悲咒〉，虔誠地唱出大家的心靈釋放，她表示大家都是佛的小孩，有著慈悲的心，擁有著正面的能量。
(中時)
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