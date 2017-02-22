沃爾瑪財報傳利多 美股早盤上漲

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華爾街股市今天早盤走高，各項指數紛創新紀錄，主因零售業龍頭沃爾瑪公司（Wal-Mart Stores）與家得寶公司（Home Depot）發布去年第四季財報利多，帶動類股上漲。

開盤後約10分鐘，道瓊工業指數上漲0.3%，來到20690.62點。

標準普爾500指數上漲0.3%，來到2357.85點；那斯達克指數也上漲0.3%，來到5855.36點。

本周交易日期將因逢假日而減少，今早一開盤，沃爾瑪股價就大漲2.7%，原因是去年第四季美國商店的銷售額增加1.8%。家德寶股價也上漲1.0%。1060221

(中央社)