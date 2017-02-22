馬林魚教頭：榮譽費南德茲的最好方式

陳偉殷（右）與費南德茲（左）交情好，鏡頭前多次有親近互動（美聯社資料照）。

(01:25更新文圖)5個月前，馬林魚隊24歲王牌投手費南德茲(Jose Fernandez)在一次可怕的船難意外中身亡，球隊總教練麥汀利(Jose Fernandez)，在少了費南德茲的首次春訓，要球員記住一件事：費南德茲如何的享受比賽樂趣。

「你得繼續前進。這就是你能做的。」麥汀利昨告訴《紐約郵報》。古巴出生的費南德茲，對棒球的熱情眾所周知，他享受在球場上的每分鐘，這就是麥汀利希望球員記住的。記住費南德茲。

讓打棒球成為樂趣，雖然這是一份工作，但不要讓它成為負擔。「有種向前看的方式，能紀念費南德茲。」麥汀利說：「我們從他那得到的東西很重要，對我來說，我喜歡的是，和他一起玩的那種樂趣，我們曾和那孩子有段快樂時光。」

(中時電子報)