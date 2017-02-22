神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
美國大學歷史教授李赫特曼曾成功預測1984年以來每次總統大選的結果，包括去年底房地產大亨川普的爆冷勝選，他如今正撰寫新書，主題是未來川普可能遭彈劾下台的局面。
美聯社報導，戴伊街圖書出版社（Dey Street Books）表示，已經向任職美利堅大學（American University）的李赫特曼（Allan J. Lichtman）買下這本書的版權，書名是「彈劾案」（The Case for Impeachment，暫譯），預定4月18日出版。
李赫特曼發展出預測總統大選贏家的系統，共有13項關鍵因素，由經濟以至候選人的「個人魅力」。
在2016年大選結果揭曉後，李赫特曼很快就推測，川普可能遭到彈劾。他告訴CNBC電視網，作此判斷是因為川普「玩弄法律」，但他承認，這項預測根據的是直覺，並非出自科學體系。1060221
(中央社)
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