詹詠然、辛吉絲 杜拜女網直闖8強

三盤大戰逆轉勝後，詹詠然（左）與辛吉絲稍加打扮，參加選手之夜。（劉雪貞提供）

詹皓晴（左）／雪弗多娃組合，花費不到1小時挺進16強。（劉雪貞提供）

杜拜女網賽，21日分頭出擊的詹家姊妹傳捷報，雙打大會第4種子的詹詠然與瑞士前球后辛吉絲(Martina Hingis)，4比6、6比3、14比12逆轉勝取得8強門票，搭檔哈薩克女將雪弗多娃（Yaroslava Shvedova）的詹皓晴也以直落二6比2、6比4過頭關挺進16強。

詹詠然／辛吉絲迎戰德國、捷克聯軍葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）/佩絲克（Kveta Peschke）開賽就形成破發大戰，首盤失掉後，次盤雖然先被破發，但隨後連下4局取得4比1領先，穩穩6比3拿下，將戰局逼入超級搶十，詹辛配自2比7的逆勢中逆轉，鏖戰至14比12收下勝利。

相較詹詠然／辛吉絲首輪打得艱辛，詹皓晴／雪弗多娃相對順手，面對比利時梅頓絲（Elise Mertens）／保加利亞亞歷山大娜（Alexandrina Naydenova）全場4度破發對手，僅讓出1個發球局，費時不到1鐘頭挺進16強。

(中時電子報)