猶太中心遭威脅 川普這樣說

川普今天前往非洲裔歷史文化博物館參觀。陪同人員包括住房與都會發展部部長卡森夫婦以及金恩博士的姪女(圖右)。(圖:美聯社)

川普藉參觀位於華府的非洲裔歷史文化博物館，譴責因仇恨與偏見所引發的暴力行動。(圖:美聯社)

美國總統川普今天嚴詞譴責針對多個猶太中心的威脅，認為這些威脅是「可怕的、痛苦的」，還說有更多需要努力以根除這些仇恨和偏見。

川普今天前往剛開幕不久的非洲裔歷史文化博物館參觀，他在博物館內發表演講時，談到總統日當天美國11個猶太中心接獲炸彈威脅一事。川普表示，今天參觀博物館的行程分非常有意義，「它提醒著我們為什麼要去對抗偏執，不寬容以及任何醜陋形式的憎惡。」

今年1 月起，全美的猶太中心陸續出現3波有關炸彈攻擊的電話威脅，事後證明均為虛驚一場。昨天是美國公眾假期的總統日，全美更有11個猶太中心均接獲炸彈威脅，在證實有關威脅只是「詐」彈後，所有的猶太中心已經恢復正常運作。

這也是川普上任以來首度針對反猶太主義的表態。川普表示，「這種針對猶太社區和社區中心的反猶太威脅是很可怕也很痛苦的，很難過的提醒著我們，還要做得更多才能根除掉仇恨、偏見和惡魔。」

目前聯邦調查局FBI正就這起威脅案，與聯邦司法部的民權組合作展開調查，認為跟威脅相關的事證涉及違反民權相關法律。白宮今天一早也就事件發表聲明，譴責事件是與憎惡和仇恨為動機的暴力行動。

(中時電子報)