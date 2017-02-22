美發布新取締命令 非法移民幾全成目標

美國國土安全部（Department of Homeland Security）今天頒布嚴苛的新命令，開始全面取締非法移民，全美近1100萬無證外籍人士幾乎都被鎖定為目標。

法新社報導，國土安全部部長凱利（John Kelly）下令邊界巡防隊與移民事務官員一旦發現任何非法移民，一律儘速驅逐出境，只有以孩童為主者為少數例外。

優先驅逐者仍將是遭定罪的無證移民，但也將包括被控告或可能面臨刑事指控的人。

然而，歐巴馬政府時代被視為非優先驅逐的非法移民類別─通常未涉及犯罪─將不再受到保護。

國土安全部說：「除了極為有限的例外情形，國土安全部將不再豁免在可能的執法行動中被驅逐的外國人類別。」

「凡是違反移民法者，可能會面臨強制執行程序，最嚴重將包括被逐出美國。」

凱利之前已下令立即開始規劃並興建美國與墨西哥之間的圍牆，且指示為海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）及移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）各增聘5000與10000名人手。1060222

(中央社)