MLB》國民將簽殷仔前搭檔韋特斯
(02:55更新內文)國民隊和30歲金鶯隊前主戰捕手韋特斯(Matt Wieters)達成協議，將簽下2年2100萬美元的合約。韋特斯是陳偉殷的昔日好搭檔，上季為金鶯出賽124場，留下打擊率2成43、17轟、66打點的成績。
韋特斯2007年被金鶯第1輪第5順位選中，2011年起連3季都超過22轟，並兩度摘下美聯捕手金手套，被評為攻守兼備。但2014年動手肘韌帶手術後，身手大不如前，甚至有球探指出，他開刀後已不再有阻殺的能力。
不過，去年韋特斯打擊火力復甦，繳出17轟，獲得國民隊青睞，準備填上捕手拉莫斯(Wilson Ramos)離隊空缺。拉莫斯去年22轟、80打點，打擊率3成07；新季轉戰光芒。韋特斯新約今年薪水1000萬美元，若明年選擇留國民，可得到1100萬美元；但球隊還未確認這筆交易。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。