MLB》國民將簽殷仔前搭檔韋特斯

全盛時期的韋特斯（中），攻擊火力驚人。圖為他敲出全壘打，回休息室接受隊友道賀。（美聯社資料照）

(02:55更新內文)國民隊和30歲金鶯隊前主戰捕手韋特斯(Matt Wieters)達成協議，將簽下2年2100萬美元的合約。韋特斯是陳偉殷的昔日好搭檔，上季為金鶯出賽124場，留下打擊率2成43、17轟、66打點的成績。

韋特斯2007年被金鶯第1輪第5順位選中，2011年起連3季都超過22轟，並兩度摘下美聯捕手金手套，被評為攻守兼備。但2014年動手肘韌帶手術後，身手大不如前，甚至有球探指出，他開刀後已不再有阻殺的能力。

不過，去年韋特斯打擊火力復甦，繳出17轟，獲得國民隊青睞，準備填上捕手拉莫斯(Wilson Ramos)離隊空缺。拉莫斯去年22轟、80打點，打擊率3成07；新季轉戰光芒。韋特斯新約今年薪水1000萬美元，若明年選擇留國民，可得到1100萬美元；但球隊還未確認這筆交易。

(中時電子報)