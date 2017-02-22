2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
巴西電視台暨廣播電台協會今天公布報告指出，2016年巴西發生174宗針對至少261名傳媒記者的暴力攻擊事件。
巴西電視台暨廣播電台協會（Abert）指出，全球對新聞記者而言最危險的國家中，巴西排名第10，在拉丁美洲排名第2，危險程度僅次於墨西哥。
據調查，2016年巴西發生針對新聞記者的暴力事件較2015年增加60%，其中2名記者因公殉職。
保護記者委員會和國際記者聯盟指出，媒體專業人員在報導事實受到恐嚇的情況有所增加。
巴西協會主席卡馬哥（Paulo Roberto Camargo）認為，安全部隊在示威活動中的表現，是這種暴力行為的原因之一。
卡馬哥表示，協會將建議政府培訓安全部隊，改變在公共場合與示威活動中對待新聞界的態度。
協會報告強調去年在里約奧運針對記者的2宗暴力事件。即使沒有佔統計，協會也提到巴西足球隊查比高恩斯（Chapecoense）包機空難事件，因為被認為是「巴西新聞界最慘烈的悲劇。」
2015年的報告指巴西有8名記者被殺，64名遭到暴力攻擊，讓巴西成為對媒體專業人員而言，全球第5危險的國家，僅次於敘利亞、伊拉克、墨西哥和法國。
2016年報告前10名最危險國家依序為伊拉克、敘利亞、阿富汗、墨西哥、葉門、瓜地馬拉、印度、巴基斯坦、土耳其、巴西。1060222
(中央社)
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