川普咧？歐巴馬被評為史上最佳總統第12名
美國現任總統川普一上任，支持度便幾乎創下史來最低，反觀前總統歐巴馬支持度卻創新高，最近美國電視台邀請多名歷史學家，為美國前總統排名，去年剛卸任的總統歐巴馬排名第12，當然川普仍在任，無法替他評分。
美國政府衛星有線電視臺C-SPAN邀請91位歷史學家為美國前總統排名，歷史學家們從大眾勸導、道德權威等方面替歷屆總統評分，17日公布評比，44屆總統歐巴馬排名第12，第16任總統林肯依舊保持在第1位，喬治華盛頓則位居第2，柯林頓(Bill Clinton)排名15名，小布希總統(George W Bush)則排名33名。
排名中，歐巴馬表現最好的項目是「公平正義」，表現最差的地方在「與國會的關係」。評分教授表示，第12位是個不錯的名次，認為歐巴馬在離任時的受歡迎度為他排名中增分不少，歐巴馬離任前的民調高達59%。
(中時電子報)
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