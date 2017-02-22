反猶浪潮？ 美上百個猶太墓碑遭破壞

美國密蘇里州一處歷史悠久的猶太墓園遭人破壞。(照片取自當地媒體FOX2now.com)

遭到破壞的上百個墓碑當中，許多是1960年代所立的墓碑。(照片取自當地媒體FOX2now.com)

美國密蘇里州一處歷史悠久的猶太墓園遭人嚴重破壞，上百個墓碑受損，雖然警方尚未表明這是否涉及仇恨犯罪，但各界關注當地是否出現反猶太浪潮。

這起發生在密州的事件已經引起全美注意。密蘇里州州長葛瑞騰斯(Eric Greitens)昨晚就事件發表推文砲轟，表示「聽到在密州大學市發生了有這種毫無敏感度的褻瀆行為感到非常噁心」。

根據當地媒體KTVI電視台(FOX2now)報導，目前密蘇里州的大學市警方已對案件展開調查。上周四當地具有歷史意義的Chesed Shel Emeth猶太墓園發現有大批墓碑遭人刻意破壞，其中多數墓碑都是1960年代所立的墓碑。警方尚未證實這是否為針對猶太人的仇恨犯罪，但相信可能有組織在幕後參與，而非個別人士的單獨行動。

消息曝光後有大批民眾前來關切，多數都是家中有先人埋葬於此，要來看看其墓碑是否遭殃。KTVI電視台訪問了一名前來查看她祖先墓碑是否完好的當地民眾羅賓．瑞克曼(Robin Rickerman)，她在受訪時難過的說，「這個墓園埋葬了曾經歷納粹大屠殺的倖存者，他們長眠在此，不應該再受到打擾。」

另一位前來關切祖父墓碑的民眾也說，不敢相信會有人做出這樣的事情，「這是不對的，這對不可以，不該褻瀆死者」。

該墓園清點後確認共有超過100個墓碑遭到破壞。目前警方正在調閱墓園的監視錄影畫面，希望找出線索。而這起案件發生後不久，全美各地11家猶太中心在總統日(2月20日)當天也接獲炸彈威脅，媒體隨即將事件聯想在一起。

墓園方面表示，將對受破壞的區域展開清理與復原工作，多個社區組織都表示願意提供協助，其中也包括穆斯林社區。

(中時電子報)