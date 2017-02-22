恐攻留陰影 巴黎去年遊客減少150萬人
今天公布的數據顯示，法國首都巴黎2016年遊客減少150萬人次，觀光損失約13億歐元。其中尤以中國及日本降幅最大，主要原因是恐怖攻擊嚇跑觀光客。
然而，大巴黎地區旅遊業委員會（CRT）指出，去年底觀光客有增加，意味下滑情況可能已有緩和。
2016年巴黎外國遊客人數下降近9%，其中日本大減超過40%，中國也銳減20%以上。
儘管巴黎是2016年歐洲國家盃足球賽的舉辦城市，不過來自義大利和俄羅斯等歐洲國家的遊客數量也都下滑25%左右。
羅浮宮博物館（Louvre）、奧塞美術館（Musee d'Orsay）、巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris）等主要觀光景點的參觀人數，降幅介於9%至13%之間。
巴黎於2015年11月遭到伊斯蘭國（IS）團體攻擊，造成發生130人死亡；在此之前10個月，兩名聖戰士槍手在「查理週刊」（Charlie Hebdo）巴黎辦公室槍殺漫畫家與記者。1060222
(中央社)
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