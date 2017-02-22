歐元區經濟報喜 德法股市收紅

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在調查顯示，19國組成的歐元區經濟成長創下近6年來最快速度後，德國與法國的股市均收高，英國則略為收低。

倫敦FTSE 100指數下跌25.03點或0.34%，收在7274.83點。

法蘭克福DAX 30指數上漲139.87點或1.18%，收在11967.49點。

巴黎CAC 40指數上漲23.77點或0.49%，收在4888.76點。1060222

(中央社)