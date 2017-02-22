專家憂心 川普政府經濟數據造假

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許多統計專家擔心川普政府可能自己就會製造經濟「假數據」，來取信於民。(圖片取自美聯社)

美國總統川普經常嗆媒體製造「假新聞」來攻擊他，但他本身卻不見得誠實？現許多統計專家擔心川普政府可能自己就會製造經濟「假數據」，來取信於民。

1946年美國設立經濟顧問委員會，目的提供總統客觀的經濟分析與建議。但據了解，川普上任至今尚未任命任何一位經濟顧問委員會成員。川普對一般經濟學家不屑一顧，甚至白宮似乎對這些專業經濟顧問定期提供的經濟報告不理不睬。

甚至財政部長米努勤（Steven Mnuchin）在參院任命聽證會上曾直言「失業率不是真的」，這個看法幾天後也得到白宮新聞秘書史派瑟的支持。

加上美國媒體報導，川普政府正考慮改變貿易赤字的計算方式，新的計算方式可能上呈國會，專家擔心，白宮會命令統計單位刪除特定數據，為了政治上考量，改變計算方法。

雖然目前美國政府已有防止經濟數據造假的規定，但曾任職經濟分析局長達32年的莫爾頓（Brent Moulton）表示，雖然存在相關規定，可以保護統計數據免於人為直接操弄，但最擔心的獨立性問題仍未解決，白宮還是有機會改變計算方式，更改數據。

(中時電子報)