防疫局爆拿公帑騎馬 洪孟楷諷應找豬泡溫泉

國民黨文傳會副主委洪孟楷。（黃世麒攝）

農委會昨日被踢爆去年曾以防疫會議的名義安排2場2天1夜之旅，但開會時間僅有2~4小時，其它時間不但跑去騎馬，還參觀蔣公行館、活魚三吃，被質疑是拿預算來吃喝玩樂，防檢局長黃㯖昌對此回應，馬也是屬於動物一種，也可能出現疫病，需要管理，此番發言讓國民黨文傳會副主委洪孟楷痛批，蔡政府的官員倒是臉皮一個比一個厚，並諷刺防疫局應該找豬泡溫泉，因為「死豬不怕開水燙」。

國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，禽流感疫情延燒，禁宰運的7天禁令已經影響國人食安及業者生計，結果卻爆出防疫局拿納稅人的錢去騎馬吃活魚？還說這是動物的一種，他批官員這樣「硬拗還不知錯，不然你要拿我怎麼辦的態度」，臉皮相當厚。

洪孟楷諷刺，既然那麼愛與動物相處，那也應該是要找豬一起去泡溫泉，思考怎樣預防口蹄疫，也符合該局「死豬不怕開水燙」行為。最後，洪孟楷再痛批防疫局這種擺明放鬆性質活動硬拗與業務有關，令人不恥！

(中時電子報)