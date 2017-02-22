NBA》灰狼挖角羅斯 送出主控盧比歐？

我要評比

(05:21更新內文)台北時間2月24日凌晨3點是NBA交易大限，隨時間越來越近，更多交易蠢蠢欲動，現在傳出灰狼隊想得到尼克隊主控「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)，將送出當家主控盧比歐(Ricky Rubio)。

盧比歐傳球天賦洋溢，可惜投籃能力逐年降低，這位昔日「西班牙神童」，儼然成為灰狼場上的進攻最大漏洞。26歲的盧比歐，本季場均上場約32分鐘，可貢獻8.9分、3.8個籃板、8.4次助攻、1.8次抄截。

昔飽受傷病困擾的羅斯，本季表現不錯，每場平均上場約32分鐘，可攻下17.7分、3.9個籃板、4.5次助攻，投籃命中率4成62，是個人歷年第3高。灰狼總教練席波迪(Tom Thibodeau)曾執教公牛，與羅斯有5年師徒情誼。

(中時電子報)