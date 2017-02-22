5架787-9 波音搶下陸吉祥航空4百億訂單

波音公司目前最新型的廣體中程客機787-9型。（圖/波音官網）

美國航空製造商波音（Boeing）再傳捷報，搶下大陸吉祥航空（Juneyao Airlines）5架787-9新機（Boeing 787 Dreamliner）訂單，這筆訂單總價上看13.2億美元（約408億台幣），是吉祥航空成軍以來，首次向波音購買客機、也是首次購買長途的廣體客機。起家於上海的吉祥航空，近年大幅擴張旗下國際航線，而本次的訂購，似乎也證明他們擴展中長途跨洋航線的決心。

據雅虎財經網（Yahoo Finance）報導，總基地設於上海虹橋機場的吉祥航空，首次向波音訂購新客機，一向被定位為國內與區域國際航線的他們，此次大手筆砸下13.2億美元（約408億台幣），添購5架最新的787-9型客機，同時附帶另外5架的選擇權。目前已在大陸國內航線和來回於台灣、日本、韓國等地的區域航線上小有名氣的他們，董事長王均金曾發下豪語，要在2020年之前將航線拓展至包含北美、歐洲與大洋洲等跨洋航線。而本次的訂單，被外界視為吉祥在提早做準備之舉。

吉祥航空現役A320於香港機場。（圖/Aero Icarus@維基百科）

上海吉祥航空公司，創立於2005年，屬於上海均瑤（集團）有限公司所控股管理，以虹橋機場為基地，目前已六十多條大陸國內、兩岸及國際航線，在本次引進波音客機前，機隊全由空中巴士（Airbus）的A320-200與A321-200組成，機齡平均僅為3年。而本次訂單的主角- 波音787夢幻客機，是目前波音最新的廣體中程客機，由於最大飛航距離能達到14,000多公里，被各家航空投入於跨洋航線之用，兩級制艙等能搭載360人、加長版則能增加至420名乘客。

去年度表現不如預期的波音，今年的拼勁遠遠超過以往，不僅成功打進印度民航機市場，更重新獲得多國軍方（包含美國本土）對自家戰機等機型的肯定，更屢屢拿下新的訂單，一掃去年自新總統川普（Donald Trump）當選後的壞運氣。但美中之間微妙的關係，恐怕仍是波音心中最大恐懼，如何穩住並不被空巴整碗端走，將是它未來最重要的戰略方向之一。

(中時電子報)