NBA湖人高層改組 魔術強森掌籃球事務
戰績不振的NBA洛杉磯湖人隊今天管理階層人事大變動，1980年代為「紫金王朝」湖人奪下5座冠軍的魔術強森（Earvin "Magic" Johnson）接掌籃球事務總裁。
湖人老闆暨總裁珍妮‧巴斯（Jeanie Buss）宣布，總經理庫普恰克（Mitch Kupchak）將去職，她同時也把哥哥、擔任籃球事務副總裁的吉姆‧巴斯（Jim Buss）解職。
湖人本季至今戰績19勝39負，在全聯盟排名倒數第3，只比布魯克林籃網隊及鳳凰城太陽隊好，很可能連續4季勝率不到50%。
現年57歲的魔術強森是1980年代湖人著名的Showtime陣容一員，幫助湖人拿到1980、1982、1985、1987、1988年NBA冠軍，1991年因診斷出感染愛滋病毒而退休。
62歲的庫普恰克自2000年起擔任湖人總經理，他曾於1982和1985年與魔術強森一起為湖人摘冠。
珍妮‧巴斯說，她和哥哥在企盼湖人拾回榮耀一事看法相同，雖然哥哥不再負責人事決定，但仍是湖人隊老闆之一，兄妹倆有相同目標，那就是遵照已故父親傑瑞‧巴斯（Jerry Buss）遺願，帶領湖人重返偉大球隊行列。1060222
(中央社)
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