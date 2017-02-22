巴西中西部乾旱嚴重 首都將輪流停水

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巴西中西部乾旱情況惡化，由聖塔瑪莉亞水庫供水的聯邦特區巴西利亞，將從27日開始輪流停水。這也是巴西利亞史上頭一遭採取限水措施。

聯邦特區居民共297萬人，輪流停水地區主要集中在巴西利亞中央地區「試點計畫」範圍，約20%的民眾將受影響。三權廣場、部會大樓和127個國家駐巴西首都使領館可能停水。

昨天聖塔瑪麗亞（Sanata Maria）水庫蓄水量百分比45%，另1座水庫德斯柯貝托（Descoberto）負責供水地區，從元月16日即開始輪流停水，昨天蓄水量百分比達37.49%。

水資源管理專家屯迪西（Jose Galizia Tundisi）表示，政府錯在一開始只讓部分民眾輪流停水，「討好有錢人，欺負平民百姓」，沒有平分水危機衝擊。

政府則辯稱，對輪流停水採取純技術性標準，「各地區的經濟問題未列入考慮。」

專家估計，目前的限水模式已影響180萬人，大部分住在貧困地區。1060222

(中央社)