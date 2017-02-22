大砍報價 Yahoo確將以1,391億售予威訊

延宕多時的雅虎與Verizon合併案，終於在今日確定金額。（圖/美聯社）

網路搜尋引擎雅虎（Yahoo）與美國最大通訊商威訊（Verizon）的併購案，總算將塵埃落定了！在雅虎同意自砍約3.5億美元（約108億台幣）的報價後，最終以約45億美元（約1,391億台幣）的價格售予威訊。未來包含雅虎的搜尋引擎、信箱系統、通訊功能，將與威訊旗下的美國線上公司（AOL）合併，預計合併案將在第二季正式啟動。

據英國金融時報（Financial Times）報導，延宕多時的雅虎與威訊合併案，終於傳出好消息，在雅虎同意降價3.5億美元（約108億台幣）後，最終威訊以45億美元（約1,391億台幣）的提案確定買下雅虎，讓因信箱系統遭駭客攻擊而受傷嚴重的雅虎，經營權正式易手。然而合併案金額確定後，似乎也預告這個全球知名的「Yahoo」品牌，將改名為「Altaba Inc.」。新公司將擁有15%阿里巴巴（Alibaba Group Holding Ltd.）集團和35.5%雅虎日本（Yahoo Japan）的股份。

雅虎大筆信箱用戶資料遭駭的案件，目前由美國聯邦政府進行調查中。（圖/美聯社）

一月份辭去董事身份的執行長梅爾，下一步的去向將倍受外界關注。（圖/美聯社）

雅虎近年來受到谷歌（Google）強力排擠效應下，旗下網路市占率快速下滑，去年又遇到5億個用戶個資被駭的嚴重安全疏失，讓雅虎的市場聲望與名聲大跌不少。但即便如此，手中已握有網路服務商美國線上（AOL）的威訊，依然願意以戰略發展考量收購雅虎。在合併案通過後，未來兩家公司將共同面對與承擔先前因用戶資料遭駭，所有面臨的官司、賠償與調查。然而，另一個令外界關注的焦點，應該就是1月份辭去董事身份的執行長梅爾（Marissa Mayer），她的下一步，以及未來是否將繼續擔任新公司的執行長職務。

(中時電子報)