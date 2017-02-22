美股又創新高 零售與能源股拉升

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華爾街股市今天再接再厲續創新高，零售與能源等類股表現亮眼，投資人對美國總統川普經濟議程的信心再度起拉抬作用。

法新社報導，3大指數8個交易日以來第7度衝上歷史紀錄，道瓊工業指數終場上漲118.95點或0.6%，收在20743點；標準普爾500指數上漲14.22點或0.6%，收在2365.38點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲27.371點或0.5%，收在5865.95點。1060222

(中央社)