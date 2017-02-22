鋒面接近天氣不穩定 留意局部較大雨勢

我要評比

中央氣象局表示，22日鋒面接近，天氣不穩定，有局部較大雨勢發生的機率，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨，南部地區為短暫陣雨後多雲。

氣象局指出，21日晚上至22日鋒面逐漸接近，因台灣位於鋒前暖區，北台灣有別於21日稍涼的天氣，高溫約在攝氏28度上下，中南部仍可維持28至30度的高溫，仍稍微偏熱。

降雨方面，22日鋒面接近，局部地區可能已有少量降雨，下半天隨著鋒面更加接近，各地天氣將更不穩定，水氣持續增多，各地降雨機率增高，在中部以北地區有短暫陣雨，甚至伴隨著雷擊，東半部及南部地區也可能有些局部性的短暫陣雨。

22日起金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，搭機往返金馬請留意航班資訊。

此外，22日台灣北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽平均風力將稍減弱。鋒面通過影響，22日晚起台灣北部海面將有明顯風變，風向將由偏南風轉為偏北風，船隻請注意。1060222

(中央社)