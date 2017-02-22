NBA》急售羅培茲？籃網降條件

如果羅培茲(圖)離隊，他和林書豪組成的「布魯克林連線」也宣告瓦解。(美聯社資料照)

(06:50補充 溜馬、活塞和爵士被點名)本季戰績在全聯盟墊底的籃網，似乎急著要賣掉先發中鋒布魯克羅培茲(Brook Lopez)。ESPN.com 資深記者史坦(Marc Stein)剛爆料，根據聯盟消息來源，之前想要2個首輪選秀權的籃網，已願意接受1個首輪加1個次輪的報價，來送走羅培茲。

28歲羅培茲，本季場均上場29.6分鐘，貢獻20.8分、5.2籃板、1.8火鍋，投籃命中率為47%。這位7呎(約213cm)長人，還有三分球能力，命中率為34.4%。羅培茲2008年進NBA後，9年全效力籃網，是球隊的看板球星。如果羅培茲離隊，他和林書豪組成的「布魯克林連線」也宣告瓦解。

美國知名運動網站「運動新聞」(Sporting News)分析，羅培茲最符合溜馬、活塞和爵士需求。溜馬已詢問羅培茲報價，羅培茲攻守兩端都能幫助球隊。活塞搶闖入季後賽，羅培茲的進攻遠超過中鋒德拉蒙(Andre Drummond)，且德拉蒙會是籃網重建選擇之一。爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)能和羅培茲組雙塔，如同鄧肯(Tim Duncan)和羅賓遜(David Robinson)搭配，有助爵士在西區季後賽走更遠。

(中時電子報)