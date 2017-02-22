今悶熱有雨天氣不穩 明起轉濕冷 低溫探11度
今鋒面逐漸接近，天氣不穩定，氣象局表示，金馬地區已有雷雨發生，清晨苗栗以北沿海地區也會有雷雨發生的機率，其他局部地區也可能有少量降雨，下半天隨著水氣持續增多，天氣將更不穩定。另外，大陸冷氣團明天開始南下，越晚氣溫會越低，週五至下週一低溫將下探11度，屆時保暖工作得做足。
根據中央氣象局資料顯示，今各地降雨機率增高，中部以北地區有短暫陣雨，甚至伴隨著雷擊，東半部及南部地區也可能有些局部性的短暫陣雨，局部地區可能出現較大雨勢，外出請記得攜帶雨具。
溫度方面，今天氣會變得比較悶熱，北部及東半部高溫約在27、28度上下、中南部仍稍微偏熱，約28至30度，入夜後各地低溫約在18到22度附近。
特別要注意的是，明天開始因鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫愈晚愈低，預計到了深夜，北部及東北部地區低溫僅剩下13至15度，中部約16度，南部及花蓮約18、19度，台東20度左右，週五至下週一(27日)，中部以北低溫更會下探11度，各地也都會有雨。氣象局提醒，這波冷氣團偏向濕冷，將使得體感溫度會更低一些，保暖工作務必做足。
空氣品質方面，今中部、雲嘉南地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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