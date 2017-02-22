川普前車之鑑 讓法國不敢輕忽的女性-瑪麗勒龐

法國極右派總統候選人瑪麗勒龐。（圖/美聯社）

繼美國新總統川普（Donald Trump）在大選期間，造成民調普遍失靈後，也將迎來總統大選的法國，讓有了這個前車之鑑的媒體，完全不敢忽視極右派掌門人、國民陣線（Front national）主席瑪麗勒龐（Marine Le Pen）。這位繼承父親衣缽的女性候選人，不僅言論與作風爭議，選舉策略更和川普相仿，大量使用網路和社交媒體，讓她在最新的民調中擊敗前總理費雍（Francois Fillon）和另一位中間派的馬卡龍（Emmanuel Macron）。

據路透社（Reuters）報導，最新的法國總統民調顯示，極右派的瑪麗勒龐獲得約27至28%的支持率，比前總理費雍的20%與馬卡龍的18%都高，再加上近日來法國屢屢發生族群衝突事件，讓外界不得不正視，這位極右派候選人的一言一行。但特別的是，與其父作風大不相同的瑪麗，鮮少在公開場合說出歧視或攻擊性言語，因為這些「黑暗面」的工作，其狂熱的網路支持者們都替她做了。無論是網站上極其不堪的文章、利用推特假帳號釋放假新聞，或是用合成圖直挑抹黑某個候選人，都讓本屆法國總統大選呈現既混亂又黑暗的局面。

法國總統大選中另一名呼聲較高的候選人馬卡龍。（圖/美聯社）

瑪麗勒龐，1968年出生於法國塞納河畔，是極右派政黨國民陣線前主席尚勒龐（Jean-Marie Le Pen）的小女兒。1991年獲得巴黎第二大學法律碩士，隔年取得律師資格，1998年進入國民陣線的法務部門服務。2003年起成為父親在黨內的副手，後在2011年獲得超過6成黨代表支持而當選黨主席。身為歐洲議會現任議員的她，卻是反歐盟與全球化的支持者，更大力提倡貿易保護主義，讓如今投入總統大選的她，亦被稱為「法國版的川普」。

由於法國總統大選採兩輪絕對多數制，目前呼聲極高的瑪麗勒龐應有望與其父當年一樣，以高票挺進第二輪。若無川普的先例，沒有媒體會認為她有可能在第二輪勝出，但如今面對族群衝突、經濟惡化、恐攻問題不斷的法國，民意是否會轉向極端的光譜，或是像當年一樣，前總統席哈克（Jacques René Chirac）最終以民眾對極右的想像和恐懼，在二輪選舉中擊敗了尚勒龐，都將是外界關注的焦點。

(中時電子報)