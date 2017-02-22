非最短命總統！ 撐過32天後川普被預言彈劾

美國歷史學家李赫特曼（Ronald L Feinman）預言，川普可能會在200天內鞠躬下台遭到彈劾下台，成為第二短命的總統。(圖片取自美聯社)

美國總統川普曾被預言會是美國最短命的總統，但他已經跨越第九任總統哈里森（William Henry Harrison）的最短任期門檻，當年哈里森上任僅31天就因肺炎病逝，現在川普上台天數已成功超過32天。不過美國歷史學家李赫特曼（Ronald L Feinman）預言，川普可能會在200天內鞠躬下台遭到彈劾下台，成為第二短命的總統。

美國大學歷史教授李赫特曼曾成功預測1984年以來每次總統大選的結果，包括去年底大選他就神準預言川普會當選，他如今正撰寫新書「彈劾案」（The Case for Impeachment，暫譯），內容就是預測未來川普可能遭彈劾下台的局面，預定4月18日出版。

川普上任已滿32天，但是飽受抨擊，川普祭出的移民禁令遭遇司法挑戰，國安顧問佛林（Michael Flynn）引咎辭職，民眾的不滿和示威抗議不斷，內憂外患不斷。李赫特曼表示，川普可能會在200天內被彈劾下台，成為美國在位時間第二短的總統，頂多撐過16個月，成為在位時間第三短的總統。

(中時電子報)