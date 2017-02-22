油價近8週新高 OPEC擬遵守減產協議

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國際油價今天收在將近8週高點，彭博社報導，石油輸出國家組織（OPEC）高層官員表示，OPEC有意完全遵守減產協議。

在紐約商品交易所，西德州中級原油的3月期貨價格上漲66美分，收在每桶54.06美元，創下去年12月28日以來最高點；交易較活絡的4月期貨價格上漲55美分，收在每桶54.33美元。

倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲48美分，收在每桶56.66美元。1060222

(中央社)