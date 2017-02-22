川普預言神準？ 2天後瑞典真暴動
美國總統川普（Donald Trump）18日在佛州演講時點名曾遭恐怖分子攻擊的地方，誤將瑞典列入，引發瑞典政府不滿要求美國解釋，但就在川普失言後兩天，瑞典20日還真的發生暴動。
川普在佛羅里達州參加一場公開集會時，為他的難民政策辯護，他說：「看看德國發生的事情，看看昨晚在瑞典發生的事情。瑞典呢，誰相信會發生這種事？就是瑞典。他們收留了大量難民。他們面臨了以往從沒想到可能發生的問題。」
結果消息一傳出，瑞典政府先跳出來澄清絕無此事，瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）還嘲諷：「瑞典？恐怖攻擊？他哈了什麼草？問題多多。」引來軒然大波。
沒想到兩天後，瑞典首都斯德哥爾摩北部郊區真的發生暴動，當地警察逮捕一名涉嫌販售毒品的人後，多名戴面罩的民眾向警察扔擲石頭，焚燒汽車，發動暴動，而這個發生暴動的地區主要為外來移民者居住。
而這起瑞典暴動，不少川普支持者趁機大作文章，表示川普未卜先知，正好驗證他之前的說法。
(中時電子報)
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