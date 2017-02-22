哥倫比亞叛軍FARC解除武裝 3月1日展開

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哥倫比亞政府今天表示，全國最大叛亂組織哥倫比亞革命軍（FARC）將自3月1日起展開歷史性的解除武裝程序。

經過52年戰事後，哥倫比亞革命軍將根據與哥國政府達成的和平協議，在聯合國監督下解散。

法新社報導，哥倫比亞武裝部隊將領佛羅雷茲（Javier Florez）告訴記者，哥倫比亞革命軍成員3月1日將繳出手上30%的武器。

哥國當局接著將於5月1日收回另30%的泚器，最終的解除武裝日期為6月1日。1060222

(中央社)