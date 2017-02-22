因颱風戰機訂單鬧翻 空巴遭奧國求償360億

現服役於英國皇家空軍的颱風戰機。（圖/美國空軍網站）

奧地利政府與法國航空製造商空中巴士（Airbus）鬧翻，雙方因先前的颱風戰機（Eurofighter Typhoon）訂單早有爭執，奧國官方直指空巴與其夥伴歐洲戰機公司（Eurofighter GmbH）涉嫌在訂單報價灌水，額外增加10%、約1.83億歐元（約60億台幣），作為給當地承包商的費用。此舉被奧地利政府相當不滿，並對兩家約11億歐元（約360.8億台幣）賠償金的訴訟。

據英國BBC新聞網報導，奧地利於2002年，曾向空巴與歐洲戰機公司提出24架颱風戰機的購買計畫，後因故減少為15架，卻在10多年後的現在，一怒之下將此舊案告上法院，指控兩家公司在報價上惡意灌水，向法庭要求高達11億歐元（約360.8億台幣）的賠償金。面對奧國這突如其來的舉動，空巴集團隨即發布聲明表示，「空巴對奧國對兩間公司的指控感到震驚，我們先前並未收到任何有關指控的通知，更不知道哪個環節出了問題，故公司方面認為，奧國此次宣示和動作，是一種對空巴的政治追殺，但我們仍願意配合，未來奧國法院在一切合理範圍下的調查。」

颱風戰機被英國評估為全球僅次於美軍F-22猛禽戰鬥機的戰機。（圖/美國空軍網站）

本次的主角之一：颱風戰機，是由歐洲戰機公司研發製造，屬於三角翼的多用途戰機。於1994年首次試飛，2003年正式投入服役行列，目前分佈於英、德、義、西和沙烏地阿拉伯的空軍。颱風戰機是集合便於組裝、高效能、匿蹤性、先進航電等特點於一體的多功能戰機，更被英國防衛評估室認為戰力僅次於美國的F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor），作戰效能更與俄國蘇愷35（Sukhoi Su-35）和法國陣風戰機（Dassault Rafale）並駕齊驅。

奧地利於2002年宣布添購24架颱風戰機，中途曾多次更改數量，最終在2007年拍板為15架單座颱風戰機，其中6架還是原屬德國空軍的二手戰機。此軍購舊案再次被翻出，恐怕將與先前沙烏地阿拉伯一樣，讓空巴與颱風戰機，再度陷入貪污的弊案疑雲之中。

(中時電子報)