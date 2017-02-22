2月22日各報頭版要聞

重點要聞

●兄弟桃猿 調漲熱區票價450元→500元

一例一休制上路後，確定觀看中華職棒中信兄弟、桃猿隊的主場比賽變貴了！中信兄弟、桃猿隊決定將最受歡迎的「熱區」常態化，今年球季假日比賽兩隊的「熱區」票價調漲50元，從450元漲到500元、漲幅1成1，再創史上新高。

●過勞一日遊行程下架!

蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆釀33死，讓國旅一日遊司機過勞問題浮現，昨觀光局邀集各單位及旅遊業者檢討一日遊後宣布，往阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等一日遊行程，因駕駛時數長，路況風險不一應下架，違者將被開罰1萬到5萬元。

●被列國民黨附隨組織？救國團：只問公益 沒政治色彩

不當黨產處理委員會周五（24日）將舉辦聽證會，釐清救國團是否為國民黨附隨組織，救國團主任張德聰昨接受本報專訪時強調，救國團早期屬國防部任務編組，之後登記為社團法人，公益本質始終未變，從頭到尾都不是國民黨附隨組織。

重點要聞

●惡老闆竟求償59萬 貴婦名店血汗實習 女大生日做14小時求去

太黑心！國立高雄餐旅大學西餐廚藝系三年級兩名女學生，去年七月到台中永采烘焙坊實習，每天工時達十四小時，兩人不堪體力負荷，今年一月間辭職，豈料業者指兩人未依合約在三周前告知，向兩人及另兩名離職廚師各求償五十九萬元；台中市議員張耀中昨要求勞工局嚴懲無良僱主。勞工局初步認定業者違反《勞基法》將開罰二至一百萬元，今將調解雙方勞資糾紛。

●通車前一周 機捷鋼軌 驚見裂10公分

機場捷運正式通車前一周，林口站到山鼻站間鋼軌道岔和鋼軌界接處竟出現寬0.2到0.5公分、長10多公分的裂縫，所幸未出現恐致出軌的斷裂現象。桃捷公司昨指，上周六巡軌發現上述問題後，急採魚尾鈑夾固定，昨晚進場斷電全面更換整組5公尺長的道岔和鋼軌，不影響行車和正式通車。但專家指該裂縫恐已出現一段時間、若整個斷裂最嚴重恐出軌；民眾則批材料品質恐有問題，不敢搭機捷了。

●新北桃竹 下周三起夜間限水

降雨不理想，水情拉警報，水利署昨宣布，新北板新、林口及桃園、新竹，下周三起第一階段限水，每天深夜到隔天清晨減壓供水。水情吃緊使外界更冀望這波天氣變化，但中央氣象局預測今、明通過的鋒面，及後天到下周一華南雲雨區帶來的水汽，雖會降雨，但僅對石門水庫稍有幫助，要讓全台水庫解渴不易。

重點要聞

●空軍清泉崗赫見27包毒 不分官階全體驗尿查

空軍清泉崗基地幹部前天在行政區的機場跑道與塔台間馬路，發現廿七包不明粉末塑膠夾鏈袋，初步檢驗是安非他命，將追查是否有人在軍中販毒或有集體吸毒。國防部長馮世寬要求成立專案小組調查，基地內約一千七百名官兵全體驗尿，軍方表示不管官階高低，絕對徹查到底。

●業者澄清「台灣沒有拼裝車」

交通部昨在台南舉辦「客車製造流程說明會」，業者強調「台灣沒有拼裝車」，遊覽車皆經過政府檢驗合格，最該被檢討的是司機工時過長問題。「沒有領牌、上路的才叫拼裝車」，全國遊覽車工會代表江其興表示，不少人質疑台灣的遊覽車是進口底盤、台灣裝潢的拼裝車，「這是錯誤觀念」。

●家禽禁宰禁運令延長？ 明公布

為防堵禽流感，農委會祭出史上最長的七日禁宰禁運政策，且還不排除再延長，但遭外界反彈。不過，農委會副主委陳吉仲昨天仍表示，會視近日疫情決定是否延長，明天下午就會公布。行政院官員指出，延長與否，視疫情是否已經「壓下來」，需要經過專業的風險評估，不能貿然而行。

重點要聞

●雙駕駛制 遊覽車業者叫苦:去哪請人

國道五號發生卅三人死亡車禍，交通部祭出雙駕駛對策，遊覽車業者叫苦連連，台南豐勝旅遊董事長陳智勝表示：「大客車駕駛來源不夠，請問要到哪裡請人？」遊覽車同業公會全聯會副理事長馬景仲質疑，駕駛日薪才一千元，實施雙駕駛「如何算工時」？收入少，才是亟需解決的問題。

●防駕駛睡著偏離車道 後年起大客車加裝警示系統

財團法人車輛安全審驗中心（簡稱車安中心）執行長周維果昨天表示，車道偏離輔助警示系統與緊急煞車輔助系統，將從一○八年元旦起實施，一旦發現駕駛因打瞌睡而偏離車道，或是沒有保持安全車距，都會有警示。

●服役才年餘 海巡艦油管滲漏大軸下陷

海巡署新造的苗栗艦、桃園艦、台東艦及屏東艦等四艘一千噸級巡防艦，僅服役一年多，卻陸續出現油管、水管滲漏，苗栗艦及桃園艦甚至發生螺旋槳「大軸下陷」等影響航安情況，海巡署除要求廠商儘速將軸套損壞的巡防艦完成維修，並決定對同型艦全面檢測；署方昨表示，四艘巡防艦都在保固期內。

(中時電子報)