李艷秋喪母淚如雨下 感念媽媽促成與李濤姻緣
資深媒體人李艷秋22日凌晨在臉書發長文悼別亡母，透露職場上練就的自信，在這一刻都全然無助，坦言「這門人生功課好難」，想到以後沒人請安，讓她不禁淚如雨下，字字句句都透露無盡思念與不捨。
李艷秋憶起母親一直以來吃苦耐勞，身為五名子女的母親，她擔起所有家計，靠著到處接手工活，讓兒女讀書、加道菜，而身為家中么女，母親對她疼愛有加，主播工作也是母親栽培的，因為媽媽發現她口語表達流暢，鼓勵她參加比賽，教她抑揚頓挫，帶她進中廣白銀阿姨門下，奠定基礎。
不止這樣，連她和李濤的婚姻也是媽媽幫忙推一把，當時母親特地打電話給李濤，說女兒太小不懂事，「希望你要有耐心」，這讓李濤納悶「為什麼不介意他離過婚？」媽媽的回答是「這是一個母親的直覺，也是縁份」。
而母親躺病榻半年，受盡折磨日子終於結束，她難過道別「不再辛苦了，謝謝媽媽」，想到以後沒人可以請安，讓她不禁淚如雨下，雖然痛苦，但都不及媽媽受的苦，「她解脫了她的人生，也解脱了我的。」
(中時電子報)
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